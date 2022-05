Abertas inscrições para Virada Sustentável em São Paulo

A Virada Sustentável, festival cultural e artístico que promove a conscientização sobre a sustentabilidade no país, está com inscrições abertas para sua décima edição. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de junho no site do evento, que será realizado entre os dias 3 e 20 de novembro na cidade de São Paulo, de forma híbrida.

Podem ser inscritos projetos artísticos que abordem temas como consumo consciente da água, energias renováveis, biodiversidade, mudanças climáticas, mobilidade urbana, cidadania, inclusão social, combate ao racismo e redução da desigualdade social ou de gênero. O festival alerta que não serão aceitos projetos de cunho partidário ou religioso ou que estimulem qualquer tipo de discriminação.

O festival busca apresentar às pessoas uma visão positiva sobre a sustentabilidade, sendo alinhado à Agenda 2030 e aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Estamos planejando uma virada que convide a população para ser chave da mudança que queremos e precisamos para um mundo mais saudável, igualitário e sustentável para todos”, disse André Palhano, idealizador do festival.

A Virada é um movimento de mobilização para a sustentabilidade, que organiza o maior festival sobre o tema no Brasil. Começou em 2011, em São Paulo, e já realizou edições nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Manaus.