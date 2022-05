Defesa Civil alerta para chuvas intensas em parte do estado da Paraíba

O estado da Paraíba está em alerta laranja, que indica perigo de grandes acumulados de chuvas até quinta-feira (2). O alerta foi divulgado nesta terça-feira (31) pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional. O órgão segue monitorando a situação das fortes chuvas que atingem o litoral do Nordeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os acumulados podem ser de até 100 milímetros por dia. Na Paraíba, o normal para esta época do ano é que o volume diário fique entre 20 e 30 mm. Com isso, o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em muitos municípios paraibanos é elevado. Entre as regiões que devem ser mais afetadas estão a Mata e o Agreste paraibanos, além das cidades de Borborema e João Pessoa.

De acordo com a pasta, os municípios afetados devem se cadastrar no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Na ferramenta, é possível elaborar Planos de Contingência; registrar desastres ocorridos no município/estado; solicitar o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública; solicitar recursos federais a partir da elaboração de formulários on-line; consultar e acompanhar as solicitações de reconhecimento e de repasses para ações de resposta e de recuperação, e buscar informações sobre recorrências de desastres com base em dados oficiais. A plataforma pode ser acessada neste link. https://s2id.mdr.gov.br/