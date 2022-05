Rádios MEC e Nacional abrem celebrações do centenário do rádio

Para iniciar as comemorações em homenagem aos 100 anos do início das transmissões de rádio no país, a Rádio MEC e a Rádio Nacional, emissoras públicas geridas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), organizam um painel para debater o tema no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, amanhã (31), às 18h.

O evento 100 dias para o Centenário do Rádio no Brasil traz um bate-papo a respeito da história e uma projeção sobre as perspectivas para o futuro do veículo. A mesa vai contar com representantes de rádios públicas, do mercado de estações comerciais e de emissoras comunitárias, além de um podcaster.

A plateia também poderá participar fazendo perguntas e interagindo com os debatedores. O evento será transmitido em tempo real pelas redes sociais. Os interessados podem acompanhar o encontro pelo YouTube, Facebook e Twitter da Rádio MEC e da Rádio Nacional.

Durante o encontro com especialistas no assunto, serão lançados o spot da campanha 100 anos do rádio no Brasil, que envolve emissoras públicas e comerciais, e o primeiro interprograma da série de 100 produções diárias de curta duração para a data celebrada em 7 de setembro.

Outra novidade é o lançamento da playlist do Spotify "Rádio 1950". A seleção reúne o repertório musical que tocava na programação das estações entre os anos de 1950 e 1959.

Campanha em rede com diversas emissoras

As ações conjuntas para promover as festividades pelos 100 anos das transmissões de rádio no Brasil mobilizam diversas emissoras e organizações do meio. O spot comemorativo para começar a festejar a efeméride conta com várias vozes conhecidas do rádio.

A produção envolveu profissionais de rádios públicas e comerciais. Além da MEC e da Nacional, o spot conta com a participação de radialistas da Rádio Cidade, Paradiso FM, Antena 1, Transamérica, Band News FM e JB FM, emissoras em que o conteúdo de 30 segundos também será levado ao ar. A iniciativa tem o apoio da Associação de Rádios do Estado do Rio de Janeiro.

#VemOuvir

Com cinco minutos de duração, os interprogramas diários sobre o centenário do rádio no país mesclam entrevistas e pesquisas de acervo para abordar diversos aspectos históricos relacionados ao veículo. A ideia é resgatar personalidades, programas e emissoras marcantes presentes na memória afetiva dos ouvintes.

A produção original vai ao ar na Rádio MEC todos os dias em três horários. O conteúdo também será transmitido por emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) como a Rádio Inconfidência, em Belo Horizonte, e a FM Cultura, em Porto Alegre. Os programetes também serão distribuídos pela Radioagência Nacional e ficarão disponíveis para as emissoras que quiserem utilizá-los.

A locução dos interprogramas é da jornalista Claudia Bojunga, profissional da EBC e bisneta de Edgard Roquette-Pinto, pai da radiodifusão no país. As primeiras edições remetem ao início das transmissões de rádio no país.

Os programetes recordam a importância das experiências pioneiras do Padre Landell de Moura e da Rádio Clube de Pernambuco. Os primeiros conteúdos também destacam a Semana de Arte Moderna de 1922 e a Semana da Independência, no mesmo ano. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro também é lembrada.

Produções especiais em outros veículos da EBC

O centenário do rádio no país também será celebrado com ações multiplataforma em outros veículos públicos da EBC. A Agência Brasil vai publicar dez matérias especiais temáticas enquanto a Radioagência Nacional vai fazer 100 posts com os interprogramas em seu site.