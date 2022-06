CNPEM oferece curso gratuito para 500 professores do ensino médio

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) está com inscrições abertas para a quarta edição da Escola Sirius para Professores do Ensino Médio (ESPEM 2022), que será realizada de 25 a 29 de julho. Podem participar professores de física, química, e biologia das redes municipais, estaduais, federal ou privada. O curso é gratuito e terá formato virtual, com 40 horas de atividades ao vivo. Estão disponíveis 500 vagas.

A programação contará com aulas expositivas sobre a fonte de luz síncrotron Sirius, incluindo uma introdução à ciência e tecnologia dos aceleradores de partículas, à produção de luz síncrotron, e à interação entre a luz e a matéria, além de suas aplicações nas diferentes áreas da ciência.

Os professores também participarão de visitas virtuais às instalações e serão apresentados às pesquisas de cada laboratório do CNPEM: Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) e Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR).

Os docentes ainda receberão informações sobre o funcionamento do curso superior interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação (ILUM) do CNPEM, e poderão participar de seminários de diferentes áreas em que atuam os pesquisadores do centro.

As inscrições podem ser feitas pela internet até 30 de junho. O CNPEM é financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).