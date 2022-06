Programa vai formar jovens em tecnologia da informação no Paraná

O governo do Paraná vai apoiar os municípios do estado para que promovam a formação de na área de tecnologia da informação. Com o nome de Geração Paraná Digital, a iniciativa pretende promover a pesquisa científica e oferecer capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho, tanto no setor público como privado.



O programa pretende ainda estabelecer condições para que os jovens capacitados possam exercer as atividades profissionais no município de origem, inclusive com a oferta de trabalho remoto.



O acordo de cooperação entre o governo do estado, a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a Associação dos Municípios do Estado do Paraná e a Fundação Araucária foi assinado hoje (23) na Viasoft Connect – evento de inovação que acontece em Curitiba.



O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano do Paraná, Augustinho Zucchi, destacou a importância de formar os jovens para atuarem em atividades que não deixem de existir devido às mudanças tecnológicas. “Inserir os jovens no mercado e para que o trabalho que eles vão desempenhar seja duradouro”, disse durante a assinatura.



O governador do Paraná, Ratinho Júnior ressaltou a importância do apoio dos governos para o desenvolvimento do setor de tecnologia. “A inovação tem necessidade de participação do Poder Público”, enfatizou.



*O repórter viajou a convite da organização do Viasoft Connect