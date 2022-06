Sem Censura desta segunda recebe o ator Taumaturgo Ferreira

Nesta segunda-feira (6), quem marca presença no Sem Censura é o ator, cantor e artista plástico Taumaturgo Ferreira. Na conversa com a jornalista Marina Machado, ele relembra a trajetória artística desde os palcos até a TV e o Cinema. No programa, eles ainda batem um papo sobre a dramaturgia brasileira, sem deixar de dar destaque à sua participação na novela Os Imigrantes, atualmente em exibição na TV Brasil, de segunda a sábado, às 18h.

Antônio Taumaturgo Soares Ferreira nasceu em São Paulo, em 1956. Começou a carreira de ator aos 23 anos. Na TV, atuou em novelas, minisséries e especiais de emissoras como Rede Bandeirantes, TV Cultura, TV Globo, TV Record, HBO e do serviço de streaming Globoplay. Interpretou personagens marcantes como Urubu em Anos Dourados; Laio em Mandala; Lucas em Top Model; Tuca Maia em Araponga; Zé Venâncio em Renascer; o ingênuo Januário de O Cravo e a Rosa; e Nelito em Celebridade.

Seus trabalhos mais recentes foram Milagre de Jesus, da TV Record, em 2015 e, entre 2016 e 2018, participou de Magnífica 70, da HBO e Ilha de Ferro, no Globoplay. Seu último filme, lançado em 2021, foi o Galeria Futuro. Ao todo, tem no currículo 24 novelas, nove séries e seis filmes. Desde 1997, apresenta-se também como artista plástico, com telas expostas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.

Participam como debatedores convidados o jornalista Fábio Costa, editor-chefe do site Observatório da TV, e Washington Aquino, professor, jornalista e diretor de TV e cinema.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Sem Censura – Taumaturgo Ferreira

Segunda-feira (6), às 21h, na TV Brasil

