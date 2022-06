SP prevê 3,8 milhões de veículos nas rodovias durante o feriado

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) prevê que 3,8 milhões de veículos utilizem as rodovias do estado de hoje (15) até o próximo domingo (19). Os momentos de maior fluxo são esperados para o fim da tarde de hoje, todo o dia de amanhã (16), e o próximo domingo.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral, são esperados 260 mil veículos. Já na Rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte do estado, 139 mil veículos deverão utilizar as pistas.

A previsão na Ayrton Senna/Carvalho Pinto é de que cerca de 1,2 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos, entre quarta-feira (15) e domingo (19).

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital ao interior, a estimativa é que 850 mil veículos circulem pelo sistema. Os horários de maior movimento devem ocorrer hoje, até as 20 horas; quinta-feira, das 9h às 13h; e no domingo, das 11h às 21h.

Já o Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deverá receber 638 mil veículos. Hoje, a previsão é de que o fluxo de veículos seja maior até as 20h. Amanhã, o movimento deverá ser intenso das 7h às 12h. No retorno, o maior fluxo deverá ocorrer no domingo (19), das 11h às 20h.