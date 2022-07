Capital paulista tem programação para celebrar Dia Mundial do Rock

Para celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado hoje (13), a prefeitura de São Paulo montou uma programação especial durante todos os finais de semana do mês de julho. Os eventos acontecem nos equipamentos culturais municipais abrangendo diversas vertentes do gênero musical, como, punk, metal, hardcore e a psicodelia.

As apresentações circulam pelas Casas de Cultura Butantã, Vila Guilherme, São Rafael, São Mateus, Hip Hop Leste, Chico Sciense (Ipiranga), Freguesia do Ó e Campo Limpo; pelos Centros Culturais da Juventude, Penha, Grajaú, Santo Amaro, Tendal da Lapa, Galeria Olido e pelo Teatro Flávio Império.

Entre as bandas que se apresentarão estão os veteranos, como Tutti-Frutti, Mercenárias, Violeta de Outono e Dominatrix, e aqueles que vêm ganhando notoriedade em festivais nacionais e internacionais, como Boogarins, Test, Black Pantera e Ema Stoned.

Também sobrem aos palcos Dead Fish, Punho de Mahim, Putz, Menores Atos, Violeta de Outono, Ema Stoned, O Grilo, Queen Tribute Brazil, Power Blues, Test, Silver Rock, Sinaya, Pepe Bueno & Os Estranhos, Golpe de Estado, Miro de Melo & Os Bregapunks, Made in Brasil.

Para garantir uma boa experiência ao público, o projeto Girls Rock Camp Brasil oferece ao público infantil diversas atividades musicais e cria um espaço dedicado ao empoderamento e protagonismo de crianças por meio da música e da arte.

Para consultar a programação completa basta acessar o link na internet.