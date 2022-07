Com evento híbrido, festival apresenta filmes de 27 países africanos

Premiado no Festival de Toronto, o filme sul-africano Boa Senhora, de Jenna Bass e Babalwa Baartman, é um dos destaques da Mostra de Cinemas Africanos. O filme foi escolhido para abrir o evento e será exibido hoje (6), às 20h, no Cinesesc, em São Paulo.

Para a edição deste ano, a Mostra de Cinemas Africanos apresenta cerca de 50 títulos, de 27 países, alguns deles ainda inéditos no Brasil. Desse total, 30 são longas-metragens, entre eles, as cópias restauradas de Câmera da África (Tunísia) e Mandabi (Senegal).

O evento promove ainda a estreia mundial de Otiti, da nigeriana Ema Edosio, que acompanha a história de uma costureira que assume a responsabilidade de cuidar do pai doente que a abandonou quando criança. A diretora nigeriana virá ao Brasil para apresentar uma aula sobre sua experiência como realizadora independente.

Além da exibição de filmes, a mostra promove ainda debates, masterclasses, painéis e conferências, com destaque para a presença de nove convidados internacionais, entre eles, o grande documentarista camaronês Jean-Marie Teno. O festival de cinema acontece de forma híbrida, com longas e curtas-metragens exibidos de forma online ou presencial, em cinemas de São Paulo e de Curitiba.

"A programação amplia seu alcance e relevância ao trazer realizadores africanos ao país e promover as cinematografias do continente entre os públicos brasileiros", disse Ana Camila, diretora do festival.

Em Curitiba, o festival tem início amanhã (7) e termina no dia 13 de julho. Já em São Paulo, ele segue até o dia 20 de julho e acontece em seis espaços: Cinesesc, Sesc Avenida Paulista, Goethe-Institut, Cinusp e Circuito Spcine (Sala Lima Barreto e Biblioteca Roberto Santos). Há filmes com entrada gratuita, mas o preço dos ingressos pode variar até R$ 24.

Todos os curtas da mostra, com exceção do programa feito em parceria com a Cinemateca Francesa, serão exibidos de forma online na plataforma Sesc Digital (https://sesc.digital/colecao/cinemas-africanos-2022 ) e estarão disponíveis para todo o Brasil durante o período do festival.

Mais informações sobre a mostra estão no site mostradecinemasafricanos.com.