Estão abertas inscrições para o Contrata SP – Pessoa com Deficiência

Estão abertas até o próximo dia 18 as inscrições para o 12º Contrata SP – Pessoa com Deficiência. A ação é uma oportunidade para inserção de profissionais no mercado de trabalho, aproximando o público-alvo de recrutadores em um mesmo espaço. A expectativa é a de que participem 14 empresas da capital paulista, disponibilizando 200 vagas.

Os interessados podem fazer o cadastro prévio para que a equipe técnica do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) faça a pré-seleção. O processo seletivo será realizado na Universidade Mackenzie, região central, em 20 de julho, das 9h às 16h. Os candidatos com deficiência auditiva e surdos vão contar com intérpretes de Libras e suporte da Central de Intermediação em Libras (CIL) da Prefeitura de São Paulo.

O público também poderá participar de oficinas sobre mercado de trabalho. com dicas sobre currículo e comportamento em processos seletivos. As atividades serão desenvolvidas pela equipe do programa Elabora, da Fundação Paulistana, também ligada à administração municipal.

A disponibilização de vagas pelas empresas pode ser feita até o dia 19 de julho pelo e-mail: solicitacaodevagas@prefeitura.sp.gov.br. As empresas contam com o suporte dos técnicos do Cate para sanar dúvidas sobre o cadastro de oportunidades e também durante o evento.