Rio de Janeiro vive onda de calor em pleno inverno

O inverno começou no dia 21 de junho, mas julho trouxe temperaturas de verão no Rio de Janeiro.

De acordo com o Alerta Rio, sistema de monitoramento meteorológico da prefeitura, a onda de calor na capital fluminense vai continuar nos próximos dias. As temperaturas podem passar de 30 graus, e o céu permanecerá claro ou parcialmente nublado. Não há previsão de chuva.

Para amanhã (8), a máxima prevista é de 34 graus e a mínima, de 15 graus. No fim de semana, a temperatura máxima deve chegar a 32 graus nos dois dias, com mínima de 14 graus no sábado (9) e de 13 graus no domingo (10).

Na segunda-feira (11), os termômetros devem subir um pouco, com máxima de 33 graus e mínima de 13graus. No domingo, a intensidade dos ventos deve ser de moderada a forte e, nos demais dias, de fraca a moderada.

As temperaturas deste começo de inverno estão, segundo o relatório de climatologia da precipitação do Sistema Alerta Rio, oscilando mais do que o normal, com máximas mais elevadas e mínimas mais baixas. As médias do mês de julho normalmente oscilam entre 15,2 e 28,6 graus.

A ausência de chuvas é comum no período, que é marcado por menor volume de precipitação. São, em média, 22 dias sem chuva em julho.

