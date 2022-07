TV Brasil estreia A Terra Prometida nesta terça-feira

Com interesse crescente do público em sua programação e audiência consolidada na faixa de novelas, a TV Brasil investe em mais um clássico da dramaturgia nacional com a estreia da trama A Terra Prometida nesta terça (26), às 20h.

A obra acompanha a saga de Josué (Sidney Sampaio) para levar o povo hebreu até Canaã, a terra prometida, após a morte de Moisés. O drama épico é uma sequência da novela Os Dez Mandamentos, já exibida pela emissora pública em 2021 com recordes de audiência.

A mais nova aquisição da TV Brasil entra na grade para o telespectador acompanhar a continuação da jornada dos personagens. Segundo o Presidente da EBC, Glen Valente, “A Terra Prometida dá ao público mais uma produção nacional de qualidade na tela da emissora, além de fazer parte da estratégia da EBC de buscar cada vez mais atender a demanda por conteúdos de renome que sejam não só voltados para a família, como também para a formação crítica das pessoas, missão da empresa, e que levaram a TV Brasil ao 5º lugar de audiência na TV aberta.”

Odiretor de Conteúdo e Programação da EBC, Denilson Morales, conta que trazer conteúdos de produção de excelência, nacionais e de cunho histórico atende ao tão exigente telespectador da TV Brasil, como foi com Os Dez Mandamentos, A Escrava Isaura, Os Imigrantes e, agora, A Terra Prometida - que retrata a leitura do livro mais lido no mundo. “A partir da próxima semana, estará no ar essa obra de sucesso, na faixa de teledramaturgia, complementando as demais faixas e produções do canal, alcançando a sociedade no papel de TV pública”, completa Morales.

A superprodução A Terra Prometida vai ao ar na faixa nobre, de segunda a sábado, sempre no mesmo horário, às 20h, com reapresentação à 0h15. Aos domingos, os telespectadores podem conferir um compacto da semana, às 20h30.

Os fãs também podem acompanhar os episódios em tempo real na TV Brasil Web e pelas emissoras afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Os capítulos da novela ainda ficam disponíveis, gratuitamente, por 30 dias, no app TV Brasil Play.

Desafios envolventes na trama

Escrita por Renato Modesto e com direção geral de Alexandre Avancini, a instigante narrativa de A Terra Prometida cativa o público com sequências que combinam disputas e combates pelo poder, além de intrigas, amores utópicos e paixões proibidas.

Nova atração do horário nobre da TV Brasil, a novela tem grande elenco para revelar os percalços de Josué para cumprir a difícil missão de conduzir as doze tribos de Israel na conquista de Canaã. Ele deve liderar o povo escolhido ao enfrentar adversários e resolver problemas como cruzar o Rio Jordão.

Novo líder dos hebreus, Josué é um guerreiro corajoso e experiente. Determinado e fiel a sua fé, ele tem a missão de comandar seu povo a Canaã, seguindo os desígnios de Deus. Aliados de confiança o apoiam na árdua aventura para alcançar seu objetivo de chegar até a terra prometida.

Josué encara adversidades naturais, como atravessar o Rio Jordão, para cumprir seu dever. Ainda precisa duelar com diversos inimigos. Para vencer esses obstáculos, ele tem a ajuda de pessoas próximas e de sua confiança.

O sacerdote levita Eleazar (Bernardo Velasco) e Calebe (Milhem Cortaz), líder da tribo Judá, estão ao lado de Josué para superar as dificuldades. A jornada do povo de Israel inclui combates contra os cananeus, um grupo bastante violento que domina a região.

Conflitos dramáticos

No decorrer da odisseia, os hebreus batalham contra monarcas, nobres e generais hostis, agressivos e até inusitados. Para intimidar Josué e sua gente, a trama apresenta vilões como o Rei Marek (Igor Rickly), a Rainha Kalesi (Juliana Silveira) e o comandante Tibar (Leonardo Franco), de Jericó; e o Rei Durgal (Roberto Frota) e seu irmão, o prefeito Kamir (Roberto Bontempo), do reino de Ai.

O destemido Josué precisa de coragem para lidar com um dos primeiros conflitos contra o protegido reino de Jericó. Cercado por lendárias muralhas duplas, o local é de difícil transposição. Milagres impressionantes permitem que os hebreus ganhem bravamente as lutas que encontram pela frente.

O comando de Josué é questionado por diversos rivais no próprio acampamento hebreu. O líder se depara com oponentes como Acã (Kadu Moliterno) e seus filhos Melquias (Gabriel Gracindo) e Gibar (Rodrigo Phavanello).

O coração de Josué acelera de amor pela corajosa Aruna (Thaís Melchior). Capaz de guerrear junto com os soldados caso preciso, a moça é hábil com a espada. A relação do casal é ameaçada pela irmã de criação de Aruna, Samara (Paloma Bernardi), apaixonada por Josué. Ela não hesita em promover as mais engenhosas tramoias para separá-los com a cumplicidade da mãe, a astuta Leia (Beth Goulart).

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

A Terra Prometida, na TV Brasil

Estreia: terça-feira, dia 26/7, às 20h

Exibição: segunda a sábado às 20h, com reapresentação à 0h15

Compacto: domingo, às 20h30

TV Brasil Web: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv - em tempo real

TV Brasil Play: http://play.ebc.com.br - durante 30 dias, após exibição na TV Brasil

Redes sociais

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil