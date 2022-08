Acidente com van na Rodovia Washington Luís deixa 11 feridos

Um acidente na altura do quilômetro 120 da BR-040, conhecida como Rodovia Washington Luís, deixou 11 pessoas feridas na madrugada de hoje (22). A estrada liga o Rio de Janeiro a Petrópolis.

De acordo com a concessionária Concer, que administra a estrada, por volta das 4h20 uma van, que transportava 11 pessoas, tombou na pista, que precisou ser fechada.

As vítimas foram levadas com ferimentos leves e moderados para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no estado do Rio.

Por volta das 8h, o acidente já havia sido desfeito e o veículo retirado, mas a rodovia permanecia com retenção de 4km a partir do quilômetro 125, em Duque de Caxias, em direção à Avenida Brasil.