Coluna de Cinema traz dicas para o final de semana do Dia dos Pais

Dia dos Pais chegando e o cinema é sempre uma boa pedida de programa para comemorar a data. A primeira dica da Coluna de Cinema é a super produção americana, A Fera.

Na trama, vamos conhecer Nate, um pai recém-viúvo que decide levar as filhas adolescentes para explorar reservas naturais na África do Sul, país onde conheceu sua falecida esposa.

Para Nate, o momento de férias seria um oportunidade de resgatar e se aproximar das filhas; um momento de cura.

Mas assim como nos bons filmes de suspense, a tônica da trama muda totalmente quando a viagem se transformar em uma luta pela sobrevivência. Um leão imenso, que escapou de um grupo de terríveis caçadores, começa a persegui-los.

Um filme intenso, com interpretações brilhantes e um roteiro de tirar o fôlego.

Festival de Gramado

Começa neste final de semana uma edição histórica de um dos festivais mais importantes do Brasil: o Festival de Cinema de Gramado. Clique aqui e confira a programação completa.

Esta edição marca meio século de história do festival, além da volta ao formato presencial. Nesta edição, o evento aposta em filmes inéditos nas mostras competitivas, programação paralela e exibições especiais.

Os filmes começam a ser exibidos hoje (12) e vão até a sexta-feira (19) da semana que vem, no tradicional Palácio dos Festivais que, este ano, também volta a receber realizadores, elenco e público presencialmente.

Na noite de sábado, dia 20 de agosto, serão revelados os vencedores dos Kikitos. Ao todo, serão entregues 49 Kikitos.

Entre os destaques desta edição, a estreia no Brasil do novo trabalho da diretora Laís Bodanzky, A Viagem de Pedro.

Após passar por festivais ao redor do mundo, Bodanzky retorna a Gramado (RS) com seu novo projeto após receber 6 Kikitos com o longa Como Nossos Pais, em 2017, e de ser homenageada com o troféu Eduardo Abelin, em 2020.

Com direção e roteiro assinados por Laís, o longa conta com atuações de Bianca Villar e de Cauã Reymond, como D. Pedro I.

TV Brasil

Para finalizar, a Coluna do Cinema indica o filme Um Pouco de Caos, um drama de época na TV Brasil, no domingo (14), às 16h.

Com o passar dos anos, cada vez mais surgem histórias que abordam de maneira ficcional acontecimentos sobre a monarquia na França, seus nobres ou, ainda, os castelos e palacetes e aqueles que lá viveram.

Com direção de Alan Rickman, Um Pouco de Caos busca essa abordagem e centraliza a trama na relação entre um casal de paisagistas e o rei que construiu o icônico Palácio de Versalhes: Luis XIV.

Destaque para a atriz Kate Winslet que interpreta Sabine de Barra, mulher que rompeu barreiras no século 18. Imperdível!