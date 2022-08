Jardim Botânico do Rio abre neste domingo Semana do Bioma Amazônia

Como são as expedições de pesquisadores à Amazônia, qual a importância do açaí para a região e espécies originárias do bioma amazônico. Estas são algumas atrações da Semana do Bioma Amazônia, que tem início neste domingo (28) no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). A programação, que se estenderá até o próximo sábado (3), inclui uma série de atividades temáticas para levar aos visitantes conhecimento sobre o maior bioma do Brasil.



Um dos destaques da programação é a montagem do Acampamento da Pesquisadora na Amazônia, com equipamentos e utensílios usados pelos pesquisadores nas expedições à região. O público poderá conferir como é realizado o trabalho de campo na floresta, como é feita a coleta de amostras de plantas e preparação do material a ser estudado.



A atração Uma aventura na Amazônia, oferecida pelo Centro de Responsabilidade Socioambiental do JBRJ, apresenta uma série atividades que têm como tema o açaí, em seus aspectos social, econômico e cultural. Quatro estandes serão montados com oficinas sobre ciência, jardinagem, contação de histórias e preparação de alimentos.



Trilhas guiadas para conhecer espécies originárias do bioma, jogos na Região Amazônica do JBRJ, exposição de vídeos e de artefatos produzidos a partir de plantas amazônicas também estão na programação. O restaurante oferecerá cardápio especial do bioma e, na loja da Associação Amigos do Jardim Botânico, estarão à venda recordações com o tema amazônico.



A Semana do Bioma Amazônia faz parte da ação integrada JBRJ Nacional - Biomas, que busca promover a conscientização ambiental através da divulgação e disseminação de conhecimento. O objetivo é contribuir com a preservação dos biomas brasileiros.



Instituída no ano passado, a ação estabeleceu calendário anual temático-comemorativo de sete dias para os seguintes biomas: Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Pampa e Sistema Costeiro Marinho. Ainda neste ano, os quatro últimos biomas deverão ganhar programação especial. É preciso ter atenção porque algumas das atividades previstas exigem agendamento prévio. A programação completa, horários e contato para agendamento estão na página do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.



As atividades são gratuitas, com cobrança de ingresso apenas para entrada no Arboreto. As entradas podem ser compradas diretamente na bilheteria (apenas em dinheiro), ou antecipadamente (por meio de pix ou cartão de crédito) neste site.



