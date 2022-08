Mostra ATG Rio tem show musical gratuito nesta quarta-feira

A Mostra Bossa Criativa Arte de Toda Gente Rio de Janeiro promove amanhã (24), às 19h, no Teatro Dulcina, show gratuito com o Trio Inesperado, formado pelos músicos Simon Béchemin (fagote), Pablo de Sá (violoncelo) e Tibor Fittel (acordeon). O repertório inclui obras de vários compositores, que vão do brasileiro Pixinguinha ao argentino Piazzola, passando pelo barroco de Bach e pela música clássica de Villa-Lobos, entre outros.

A Mostra ATG Rio é um programa da Fundação Nacional de Artes (Funarte), realizado desde março, às quartas-feiras, no Teatro Dulcina, localizado na Rua Alcindo Guanabara, 17, na Cinelândia, região central da cidade. “O programa tem, toda quarta-feira, apresentações gratuitas no Teatro Dulcina, às 19h, mesclando uma semana música clássica e, em outra, música popular”, informou o diretor do Centro de Música da Funarte, Bernardo Guerra.

Os ingressos podem ser retirados antecipadamente por meio da plataforma virtual Sympla, ou diretamente na bilheteria. “Chegando lá na hora, as pessoas vão encontrar ingressos", afirmou Guerra. O teatro tem capacidade para 450 pessoas, sendo 300 na plateia e 150 no balcão superior.

Segundo Guerra, no programa da quarta-feira da próxima semana (31), a atração será a Orquestra de Violões do Forte de Copacabana, composta por 28 violonistas. “São 28 violões tocando juntos. É muito legal mesmo!”

Parceria

O Programa Arte de Toda Gente (ATG) é uma parceria entre a Funarte e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Escola de Música. Guerra informou que, como resultado dessa parceria com a Escola de Música da UFRJ, alé,m das apresentações musicais, há também capacitações pelo Brasil inteiro e composições de obras novas de mais fácil execução, feitas especialmente para orquestras sociais. “Está sendo um programa superbacana o Arte de Toda Gente”, afirmou.

O Programa Mostra ATG envolve três projetos: Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos), Um Novo Olhar e Bossa Criativa, que envolve somente as cidades patrimônio do Brasil. Guerra aconselha as pessoas a entrar no site www.sinos.arte.br, que mostra toda a parte de música do programa. “A gente está no Brasil inteiro.”

As orquestras sociais interessadas nas capacitações, ou mesmo pessoas físicas, podem se inscrever na internet. As capacitações ocorrem virtualmente ou no formato presencial, nas cidades onde a Funarte tem caravanas. O programa ATG funciona desde 2020, de forma ininterrupta.