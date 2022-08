TST entrega comenda por serviços prestados à Justiça do Trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizou hoje (11) a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho de 2022, honraria concedida para instituições e personalidades que tiveram destaques em suas profissões ou por serviços prestados à Justiça do Trabalho.

A comenda é concedida desde a década de 1970. Neste ano, cerca 60 pessoas foram homenageadas, entre elas, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Oliveira.

Também estão na lista políticos, magistrados, empresários, docentes e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), instituição homenageada na edição deste ano.