Ao vivo: confira a programação especial de 7 de Setembro da TV Brasil

Celebrado hoje em todo o país, o Bicentenário da Independência do Brasil é o evento cívico mais importante de 2022 e terá ampla cobertura dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A cobertura da TV Brasil abre o dia de comemorações às 7h30, com o programa Brasil em Dia, que traz entrevistas, matérias e a cobertura completa ao vivo dos desfiles, que não foram realizados em 2021 em decorrência da pandemia de covid-19.

No estúdio, o historiador e secretário de Diversidade Cultural Rafael Nogueira comenta fatos e curiosidades sobre a história da Independência do Brasil e de personagens envolvidos na emancipação brasileira. O programa é transmitido direto do Palácio do Planalto e conta com repórteres espalhados pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, na Esplanada dos Ministérios, que mostram os detalhes da festa da independência.

Também farão parte da roda de debates representantes das três Forças: Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira.

Assista ao vivo: