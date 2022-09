Ao vivo: concerto celebra 100 anos do rádio no Brasil

A Orquestra do Theatro Municipal e a Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense se apresentam hoje (7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma comemoração da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que celebra os 100 anos da primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil.

Em 7 de setembro de 1922, o mesmo O Guarani foi transmitido diretamente do Theatro Municipal, em comemoração ao centenário da Independência do Brasil. A regência é do maestro Felipe Prazeres. O espetáculo terá os solos do tenor Eric Herrero e da soprano Maria Gerk.

Acompanhe ao vivo: