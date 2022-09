Chuvas fazem municípios de SC cancelarem desfiles de 7 de setembro

Municípios de Santa Catarina decidiram adiar ou cancelar os desfiles cívicos que seriam realizados hoje (7) em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. De acordo com as prefeituras, a previsão de chuvas fortes e raios impossibilitaram a realização dos eventos.

No estado, foram cancelados os desfiles previstos para Blumenau, Timbó, Indaial, Presidente Getúlio, Araquari, Itajaí, Gaspar, além de Guarapuava, no Paraná.

Em outras cidades, as comemorações foram adiadas para o feriado de Proclamação da República e datas que marcam o aniversário dos municípios.

Em Pomerode e Joaçaba, os desfiles cívicos foram transferidos para 15 de novembro. Em Porto Belo, o evento será em 12 de outubro. A prefeitura de Biguaçú suspendeu o desfile, e uma nova data será definida.

Em Blumenau, a prefeitura informou que o cancelamento é um “é um ato de cuidado” com o público e com cerca de 4 mil estudantes que participariam do desfile.

A prefeitura de Itajaí citou que previsões feitas pela Defesa Civil alertaram para áreas de instabilidade no litoral norte do Estado.

“Lamentamos muito, pois todas as unidades de ensino, assim como a secretaria de Educação e as entidades, trabalharam exaustivamente para apresentar um desfile de qualidade à comunidade, mas infelizmente o tempo não nos ajudou”, declarou a prefeitura.

Em Guarapuava (PR), o desfile foi cancelado após alertas de chuvas intensas e queda de raios na manhã desta quarta-feira.

“Por causa das condições atmosféricas, em preservação à saúde e bem-estar de todos, em especial de nossas crianças, a administração municipal optou por cancelar o desfile cívico em celebração à independência do Brasil, que nesta oportunidade comemora seus 200 anos. No entanto, o sentimento de patriotismo e de amor pelo nosso país deve permanecer e ser cultuado todos os dias”, declarou a prefeitura.

Previsão do Tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar quente carregada de umidade está provocando pancadas de chuvas intensas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Hoje, as chuvas devem permanecer no nordeste de Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Há previsão de chuva de granizo nas localidades.