Cinemateca Brasileira recebe repescagem do Festival Varilux de cinema 

A Cinemateca Brasileira está exibindo uma repescagem do Festival Varilux, evento que promove o cinema francês. A repescagem ocorre até o dia 25 de setembro na Sala Grande Otelo da Cinemateca, que é localizada na Vila Clementino, em São Paulo.

A programação retorna com 19 longas-metragens. Estarão em exibição filmes como Um Herói, de Asghar Farhadi, vencedor do Grand Prix no Festival de Cannes do ano passado. O filme conta a história de Rahim, que está na prisão por uma dívida que não conseguiu pagar.

Também será exibido Contratempos, de Eric Gravel, vencedor dos prêmios de melhor direção e de melhor atriz no Festival de Veneza; e o drama O Próximo Passo, de Cédric Klapisch, filme de grande sucesso na França, tendo levado mais de 1 milhão de espectadores ao cinema.

Outro destaque é o Destino de Haffman, de Fred Cavayé, que conta a história de François Mercier, um homem comum que sonha começar uma família com a mulher que ama e que trabalha para um joalheiro.

Os ingressos para as sessões custam R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira). A programação dos filmes pode ser consultada nas redes sociais da Cinemateca.