Domingo de eleição terá pancadas de chuva em boa parte do país

Além da documentação exigida para o voto, o eleitor brasileiro deve preparar também o guarda-chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o próximo domingo (2), dia de primeiro turno, é de pancadas de chuva em boa parte do país.

Em entrevista à Agência Brasil, o meteorologista Heráclio Alves explicou que os quatro estados do Sudeste devem registrar chuva no dia do pleito. A previsão é de temporais mais intensos em Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte, onde o tempo deve permanecer fechado.

Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal devem registrar muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os horários de temperatura mais alta, segundo o meteorologista, aumentam as chances de chuva, principalmente à tarde.

No Norte, exceto no Tocantins, o domingo também deve ser de chuva e alta umidade. Há chances de pancadas de chuvas mais intensas em Rondônia, no Acre e em Roraima, incluindo as respectivas capitais.

Sul e Nordeste são as únicas regiões do país que devem registrar pouca nebulosidade e pouca chuva no dia de hoje, com predomínio de tempo ensolarado.