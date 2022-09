Incêndio em casa de repouso em São Paulo deixa seis mortos

Um incêndio ocorrido na madrugada deste sábado (10) em uma casa de repouso em São Paulo deixou seis mortos.

Às 7h27, o Corpo de Bombeiros foi acionado e direcionou 11 viaturas ao local.



Às 8h20, a corporação informou, em mensagem no Twitter, que o fogo estava extinto e que havia seis óbitos confirmados. Cinco corpos foram encontrados em rigidez cadavérica e um, carbonizado.

Duas mulheres que ficaram feridas no incêndio foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Sapopemba, por inalação de fumaça.



Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.