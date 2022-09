Operação apreende 6,8 toneladas em produtos agropecuários irregulares

Mais de 6,8 toneladas de produtos agropecuários que estavam sendo vendidos de forma clandestina ou irregular em estabelecimentos atacadistas ou distribuidores nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul foram apreendidos na Operação Ronda Agro XXIV do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteira).

A operação foi realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (Iagro), a Receita Federal do Brasil (RFB), a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP) e o Departamento de Operações de Fronteira do Estado do Mato Grosso do Sul (DOF).

No Mato Groso do Sul, a fiscalização ocorreu em dois estabelecimentos atacadistas, onde foram apreendidos 4.470 kg de queijos; 2.700 unidades de ovos; 83 litros de leite; 4 kg de frango congelado; 32 kg de apresuntado; 18 kg de bacon; 15 kg de calabresa; 52 kg de requeijão e 17 kg de bebidas lácteas.

No estado de São Paulo foram fiscalizados dois estabelecimentos de distribuição de produtos de origem animal, sendo apreendidos 2.274,83 quilos de produtos cárneos impróprios para alimentação humana.

Segundo o ministério, esse material apreendido era importado de forma clandestina do Paraguai e da Argentina. Com a operação, o prejuízo aos vendedores foi estimado em R$ 506,5 mil.

Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de contrabando. Também foram lavrados um auto de infração, dois termos de apreensão e um termo de condenação.