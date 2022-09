Sem Censura comemora os 200 anos da Independência do Brasil

Na semana em que se celebra o bicentenário da Independência do Brasil, o programa Sem Censura recebe o professor de História César Ornellas. Ele conversa com a apresentadora Marina Machado sobre como a presença da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro contribuiu para a emancipação política do Império Brasileiro e as circunstâncias do acontecimento.

Cesar Augusto Ornellas Ramos nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, em 1969. É doutor em História Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor pesquisador do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Estudos Sobre Memória, Patrimônio e Representações, também da Unilasalle.

Historiador e professor universitário com 25 anos de carreira, Ornellas dá aulas de História do Brasil Colonial, História do Brasil Imperial e História Regional do Rio de Janeiro no centro universitário La Salle do Rio de Janeiro. O professor é autor do livro Niterói: Monumentos Coloniais nas Paisagens de Hoje, publicado em 2002, pelo Centro de Memória Fluminense.

O professor de História Deusdedith Rocha Júnior e o jornalista Paulo La Sálvia, apresentador do programa Brasil em Pauta da TV Brasil, participam desta edição como debatedores convidados.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h30, logo após a novela A Terra Prometida, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Sem Censura – Historiador César Ornellas

Segunda-feira (05), às 21h30, na TV Brasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil