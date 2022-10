Acompanhe a apuração das eleições 2022 ao vivo na TV Brasil

Para quem não quer perder nenhuma informação sobre o segundo turno das eleições, a TV Brasil transmite o noticiário especial de apuração das urnas. Do estúdio de Brasília, os apresentadores Katiúscia Neri e Roberto Camargo comandam o programa, que terá informações direto do Tribunal Superior Eleitoral, transmitidas pelo jornalista Paulo Leite

Os três dividem a cobertura da contagem dos votos em todo o Brasil com as jornalistas Annie Zanetti, em São Paulo, e Munike Moret, no Rio de Janeiro. Incrementam a cobertura, o giro de repórteres, boletins especiais, além de matérias de serviços ao cidadão e entrevistas com autoridades.

No estúdio do canal em Brasília, Katiúscia Neri e Roberto Camargo recebem o professor e cientista político Ricardo Caldas para análises e comentários sobre números apurados, resultados nas urnas, cenários políticos, entre outros temas relacionados ao pleito. Ainda durante o programa, um sinal sonoro, semelhante ao das urnas eletrônicas, anuncia em tempo real, com base nas informações da Justiça Eleitoral, o candidato eleito em cada estado e para a presidência da República.

Assista ao vivo: