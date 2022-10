Detran realiza mutirão no Rio para atender motociclistas

O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro realiza neste sábado (22) um mutirão de atendimento para motociclistas, com a finalidade de oferecer praticidade aos profissionais que dependem do veículo para trabalhar, mas não conseguem ir a postos do órgão durante a semana.

Em nota, o órgão informou que o ato é o primeiro de muitos que oferecerão serviços como emissão e renovação de carteiras de habilitação, transferência de propriedade, troca de placas, primeira licença e segunda via de Certificado do Registro do Veículo (CRV).



O presidente do Detran, Adolfo Konder, afirmou que os atendimentos em massa em locais específicos visam facilitar a vida dos motociclistas. "Ninguém precisa agendar, basta chegar no posto que será atendido. Para o mototaxista que precisa renovar a Carteira Nacional de Habilitação ou regularizar a moto, este é o momento”, disse.

Ordem de chegada

Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada até as 13h, em seis pontos espalhados pelo estado do Rio. São quatro locais na capital, um em São Gonçalo, na região metropolitana, e outro em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Serão distribuídas antenas de proteção contra linhas de pipas para os motociclistas nesses lugares. Na capital, o atendimento será no Shopping Aerotown Power Center, na Avenida Ayrton Senna, 2541 - Barra da Tijuca; Largo do Machado, na Rua Machado de Assis, 80 (habilitação) e Rua do Catete, 325 (Veículos).

O outro posto fica na Francisco Bicalho - Rua Idalina Senra, 35 - São Cristóvão; e em Campo Grande, na Rua Artur Rios, 126 (Habilitação) e Estrada do Mendanha, 1.672 (Veículos).