Formação em Ecologia Quantitativa: inscrição vai até 8 de novembro

Estão abertas até 8 de novembro, às 17h, as inscrições para a 3ª Chamada Pública do Programa de Formação em Ecologia Quantitativa. Os selecionados participarão de um curso intensivo de dois meses na área, a ser realizado em São Paulo, e receberão uma ajuda de custo mensal de R$ 1,5 mil, além do custeio da passagem e hospedagem, se o aluno não for da capital paulista. A ação é uma iniciativa do Instituto Serrapilheira e do International Centre for Theoretical Physics – South American Institute for Fundamental Research.

O curso terá início em janeiro de 2023, durante o recesso universitário, e as aulas serão ministradas no Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista (Unesp). “A ideia é capacitar alunos de qualquer campo de conhecimento a formular e responder grandes questões nos diversos subcampos da ecologia, de modo que saiam do curso preparados para ter um pensamento de vanguarda sobre o tema”, destacam os organizadores.

Para participar, além de estar interessado em uma trajetória científica na área, é preciso estar cursando ou já ter concluído a graduação ou o mestrado. Serão até 30 vagas e os escolhidos precisam “demonstrar capacidade de enfrentar tarefas desafiadoras com rigor metodológico, visão crítica, criatividade e espírito de colaboração”. Também é necessário saber inglês, pois tanto o processo seletivo, como as aulas serão nesse idioma.

Os candidatos devem ter ainda conhecimento de cálculo básico: familiaridade com conceitos de funções contínuas e descontínuas, limites e funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, assim como ser capaz de resolver derivadas e integrais simples.

A seleção será feita em duas etapas. Na primeira, o interessado deve entregar uma carta de motivação escrita em inglês, de até 4 mil caracteres; enviar o currículo, de até duas páginas; e o histórico escolar da graduação com pelo menos 75% dos créditos concluídos em alguma instituição de ensino superior do Brasil. Para quem estiver cursando ou tiver concluído o mestrado deverá apresentar o histórico acadêmico.

Os selecionados para o programa serão notificados no dia 21 de novembro e a lista final será divulgada no dia 1º de dezembro. Ao final do projeto, em março de 2023, os alunos com melhor desempenho serão convidados a participar de um curso mais avançado sobre ecologia.