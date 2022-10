Hoje é Dia: semana tem homenagem a Dias Gomes e aos poetas

O Hoje é Dia da semana entre 16 e 22 de outubro lembra o dramaturgo Dias Gomes. Nesta quarta-feira (19), se vivo fosse, Dias Gomes completaria 100 anos.

“O teatro é a arte por excelência da luta, do amor e da paixão do homem”. Foi o que destacou o dramaturgo Dias Gomes em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras (ABL), em 1991. Ativista contra a censura e pela liberdade de expressão, Gomes ocupou a cadeira 21, que havia sido batizada por seu antecessor, Adonias Filho, como a “Cadeira da Liberdade”.

Soteropolitano de nascença, Dias Gomes foi o autor de obras como as telenovelas Roque Santeiro (1985/1986) e Saramandaia (1976), e as peças teatrais O Pagador de Promessas (1959), adaptada para o cinema, e O Bem-Amado (1962), levada para a televisão. É o criador de personagens marcantes, que são lembrados até hoje: Odorico Paraguassu, Dona Redonda, Sinhozinho Malta, Viúva Porcina, e tantos outros.

Em 1956, o dramaturgo entrou na Rádio Nacional. O quadro Memória Nacional traz episódios do Grande Teatro, programa de radiodramaturgia que começou com peças adaptadas por Dias Gomes. Nele, Dias Gomes escrevia ou adaptava textos para o radioteatro. Confira a encenação da peça O Boi Santo:

Dias Gomes morreu em 18 de maio de 1999, aos 76 anos, vítima de um acidente de carro. Em 2012, por ocasião dos 90 anos de nascimento do dramaturgo, romancista, contista e roteirista de cinema, o programa De lá pra cá, da TV Brasil, dedicou um episódio à vida e obra de Dias Gomes. Assista:

O Recordar É TV, da TV Brasil, resgatou o programa Advogado do Diabo, exibido pela TV Educativa do Rio em 1985, em que Dias Gomes é entrevistado por Osvaldo Sargentelli. O programa traz também depoimentos do cineasta Cacá Diegues, da atriz Ítala Nandi e do arquiteto Sérgio Bernardes sobre o trabalho do imortal. Confira:

Dia do Poeta

Outros marcos importantes para a literatura brasileira e mundial são comemorados nesta semana. Na quinta-feira (20), é celebrado o Dia do Poeta. A data foi criada para homenagear o surgimento do Movimento Poético Nacional, em 1976, que deu seus primeiros passos na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro Paulo Menotti Del Picchia.

Em episódio de 2019, o Tarde Nacional conversou com Marina Mara, uma das idealizadoras do PoemApp, aplicativo que permite ao usuário navegar por diversos pontos de poesia do país. Na pauta, o mercado da poesia nacional e influência da internet no cenário.

Na sexta-feira (21), completam 40 anos do Prêmio Nobel de Literatura vencido pelo escritor Gabriel García Marquez. O autor colombiano conquistou fãs por todo o mundo com obras como Cem Anos de Solidão (1967) e Amor nos Tempos do Cólera (1985). Em 2010, o História Hoje, da Radioagência Nacional, explica por que os livros de García Marquez viraram um marco da literatura latino-americana, inaugurando o estilo que ficou conhecido como realismo fantástico:

Além de Gabo, apenas cinco outros autores latinos conquistaram o prêmio. A chilena Gabriela Mistral foi a primeira, em 1945, seguida de Miguel Astúrias (em 1967), Pablo Neruda (1971), Octavio Paz (1990) e Mario Vargas Llosa (2010).

Dia Mundial da Menopausa

Os sinais de envelhecimento ainda são tratados como um tabu. Para as mulheres, essa etapa na vida pode acarretar problemas de autoestima - devido às mudanças físicas e à forma como o passar dos anos é retratado nas mídias, com cada vez mais procedimentos para disfarçar as marcas da idade.

Atrelado ao envelhecimento, a menopausa é um tema sensível e ainda tabu para uma parcela do público feminino. Por isso, o Dia Mundial da Menopausa, celebrado nesta terça-feira (18), busca chamar atenção para o período da menopausa e falar sobre os cuidados necessários para uma vida saudável nessa etapa da vida. O Sintonia Nacional, da Rádio Nacional, explica como reconhecer e aliviar os sintomas da menopausa:

A menopausa também foi assunto do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, com destaque para um dos sintomas mais recorrentes - os calores noturnos - e o tratamento com reposição hormonal:

A terça-feira ainda comemora o Dia do Médico. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), são mais de 600 mil médicos espalhados pelo território nacional. A distribuição desses pelo país, no entanto, ainda é um desafio, com regiões com número pequeno de profissionais da saúde para a população. O Revista Brasil, da Rádio Nacional, fala sobre as conquistas e desafios dos profissionais de medicina.

