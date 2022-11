O que abre e o que fecha no feriado de Finados no Distrito Federal

Os serviços públicos e os pontos turísticos da capital federal têm alteração nos horários de funcionamento nesta quarta-feira (2), Dia de Finados.

O metrô funcionará das 7h às 19h, e a circulação de ônibus será como no esquema de domingo, com 40% da frota. Segundo o governo do Distrito Federal, haverá reforço nas linhas que atendem os cemitérios de Sobradinho, Planaltina, Gama, Taguatinga, Brazlândia e Plano Piloto. Os usuários podem consultar os horários dos coletivos no site DF no Ponto.

Na área da saúde, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e as emergências dos hospitais funcionam normalmente. Centros de saúde e ambulatórios, porém, permanecem fechados. As delegacias de polícia trabalham em regime de plantão. Delegacia eletrônica e o telefone 197 ficam disponíveis 24 horas.

Agências e correspondentes bancários não abrem no feriado. Também ficam fechados os postos de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), mas estão previstos plantões para fiscalização.

Os postos de atendimento do Na Hora ficam fechados nesta quarta-feira. O Na Hora oferece serviços básicos à população, como a emissão de documentos.

Pontos turísticos

O Catetinho, primeira residência oficial do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, durante durante a construção da nova capital federal, recebe visitantes normalmente, das 9h às 17h.

Com entradas a R$ 5 por pessoa, o Jardim Botânico permanece aberto no feriado. Crianças com até 12 anos incompletos, idosos e pessoas com deficiência não pagam ingresso. De terça a domingo, das 7h às 8h50, é permitida a entrada gratuita somente a pedestres e a ciclistas.

O Jardim Zoológico funciona normalmente no feriado, das 8h30 às 17h. A entrada custa R$ 10. Crianças de 6 a 12 anos, estudantes, idosos (pessoas com mais de 60 anos), professores e beneficiários de programas sociais do governo pagam meia-entrada. Para crianças de até 5 anos e pessoas com deficiência, o ingresso é gratuito.

O Memorial dos Povos Indígenas abre uma hora mais tarde e funciona das 10h às 17h. Normalmente, o funcionamento é das 9h às 17h. No Planetário de Brasília, o horário é o de fim de semana: das 8h às 20h, mas, na sexta (3), funcionará das 9h às 21h. A entrada é gratuita, mas quem quiser pode levar 1 quilo de alimento (exceto sal) para doação.

Tradicional ponto turístico de Brasília, a Torre de TV abre normalmente no feriado, das 9h às 19h.