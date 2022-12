Festival Cine Pernambuco começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (9) a 26ª edição de um dos mais tradicionais festivais de cinema do país, o Cine Pernambuco (Cine PE) com uma homenagem ao cineasta Sérgio Rezende, que trouxe para as telas obras como Zuzu Angel e Salve Geral.

“Quem quiser participar vai ver duas obras de arte que são os cinemas São Luís e o cinema do teatro do parque. É uma programação extensa, são 24 filmes na mostra competitiva, sendo seis longas-metragens e 18 curtas-metragens. Temos também mais três filmes na categoria hors concours, diz a diretora do Cine PE, Sandra Bertini.

Com mais de 700 filmes inscritos, entre curtas e longas, Edu Fernandes, curador do Cine PE desde 2018, destacou que o desafio foi criar uma identidade para esta edição do festival, a partir dos títulos participantes vindos de todo o país.

“A gente foi entendendo as temáticas mais urgentes que surgiram entre os filmes inscritos, que foi conseguir achar filmes que investigam o nosso país com olhar para dentro, olhando muito o Brasil profundo. Nossos longas vão nesse sentido e nossos curtas complementam essa discussão, deixando a programação mais coesa”, completa Fernandes.

A diretora, atriz e produtora Bárbara Paz, outra homenageada desta edição do festival, celebra a participação na mostra. “Meu Deus, uma homenagem tão linda que esse festival está me dando. Estou tão honrada com tudo isso. Vai passar também meu filme Hiato também. Eu amo essa cidade, eu amo esse festival, esse abraço que vocês estão me dando, não tem preço”, diz Bárbara.

Toda a programação do Cine PE 2022 tem entrada gratuita. A orientação da coordenação do evento é para que o público chegue cedo para garantir os ingressos. Toda a programação está disponível no site.