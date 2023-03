Rio tem aumento de crimes contra vida e queda nos roubos de rua

O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou hoje (22) os indicadores de violência nos dois primeiros meses de 2023 no estado do Rio de Janeiro. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, os crimes contra a vida, como letalidade violenta e de homicídios aumentaram comparação aos dois primeiros meses de 2022.

Os crimes de letalidade violenta, como homicídio doloso, quando há a intenção de matar; roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do estado resultaram em 768 mortes no primeiro bimestre de 2023 e 405 em fevereiro. No comparativo com os dois primeiros meses do ano passado, o delito registrou aumento de 6% no acumulado e de 12% no mensal.

Os roubos de rua (a transeunte, de aparelho celular e em coletivos) tiveram uma queda de 10% no estado do Rio em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 8.881 casos entre janeiro e fevereiro deste ano, contra 9.909 em 2022, esse é o menor número verificado desde 2005, nos últimos 18 anos.

Os crimes contra o patrimônio, como roubo de carga e de veículo, registraram queda no período, de 8% e 7%, respectivamente. Nos roubos de carga, o número de casos foi o menor dos últimos 10 anos e, no de veículos, o menor desde 2011.

O governador Cláudio Castro comentou os índices e destacou o trabalho integrado das polícias Civil e Militar. “Sem isso, não chegaríamos a resultados tão relevantes. Temos investido em tecnologia e inteligência, além de melhorar as condições de trabalho dos policiais para levar cada vez mais segurança a quem mora e investe no nosso estado”, avaliou Castro.

Ao todo, 5.972 pessoas foram presas em flagrante nos dois meses de 2023, 10 armas de fogo foram retiradas das ruas por dia, sendo que, em média, o fuzil, arma de guerra, teve um armamento apreendido por dia, o que dá 60 armas de grosso calibre, retiradas das mãos de criminosos nos dois primeiros meses do ano.

A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, disse que “a redução dos crimes contra o patrimônio, principalmente dos roubos de rua, na época do Carnaval, quando temos diversos blocos nas ruas, mostra que os esforços das polícias civil e militar estão sendo efetivos”, explicou.