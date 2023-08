Incêndio atinge galpão no Brás e deixa três feridos

Um incêndio atingiu, na manhã desta sexta-feira (25), um galpão localizado na Rua 21 de Abril, no bairro do Brás. O galpão pertence à empresa SP Storage Guarda Tudo, de acordo com mapa online da capital paulista.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o local armazenava apenas colchões no momento da ocorrência. Três pessoas ficaram feridas, sendo uma por inalação de fumaça, uma por queimaduras no rosto e uma terceira que teve machucados nas mãos.

As duas primeiras foram encaminhadas à Santa Casa e a terceira ao Hospital do Ipiranga. Ao todo, oito equipes da corporação atenderam ao chamado.