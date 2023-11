Rio de Janeiro: estudo vai mapear a fome nos 160 bairros da capital

Idealizado pela Frente Parlamentar contra a Fome, o estudo inédito sobre o Mapa da Fome da cidade do Rio de Janeiro iniciou a fase de coleta de dados em novembro e vai até dezembro. Realizado pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Inquérito do Rio sobre a Fome tem equipes de entrevistadores que visitarão 2 mil domicílios nos 160 bairros da cidade.

"É muito importante que o carioca receba a equipe de coleta para que possamos concluir o estudo. Com o mapa da fome em mãos, o critério de instalações de programas públicos contra a fome passará a ser técnico. Esse é um importante legado que a frente deixará para os cariocas e para essa e as próximas gerações" afirmou, em nota, o presidente da Frente Parlamentar contra a Fome, vereador Dr. Marcos Paulo.

Realizado por termo de cooperação com a UFRJ, a pesquisa identificará os principais locais em que as famílias cariocas estão em situação de insegurança alimentar no município. O objetivo é auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas para a garantia do direito à alimentação adequada.

"Nossos entrevistadores estão na rua fazendo os questionários, pedimos para que as pessoas selecionadas os recebam com carinho. Pela primeira vez, também serão abordadas as famílias de pessoas com deficiências. O estudo é muito importante para montarmos o cenário da fome na nossa cidade", explicou a professora Rosana Salles Costa, coordenadora do Inquérito do Rio sobre a Fome.

Os entrevistadores do Inquérito do Rio sobre a Fome portarão colete e crachá de identificação da VoxPopuli. É possível confirmar a identidade do agente pelo telefone do gabinete do vereador Dr. Marcos Paulo (21) 3914-2441.