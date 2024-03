Escritor Rafael Gallo é o entrevistado do Trilha de Letras

O programa Trilha de Letras que a TV Brasil exibe esta semana traz entrevista inédita com o premiado escritor paulistano Rafael Gallo. Com a estreia da nova grade da emissora pública nesta segunda-feira (4), a atração apresentada por Eliana Alves Cruz passa a ser exibida em novos dia e horário: todas as terças, às 21h30.

Durante a edição que vai ao ar nesta terça (5), Rafael Gallo fala sobre o seu romance mais recente, Dor Fantasma, escrito a partir de uma experiência pessoal e dolorosa, um episódio de depressão. Com a obra, Rafael foi agraciado em 2022 com o Prêmio Literário José Saramago, voltado a autores de Língua Portuguesa do mundo todo, e tornou-se o quarto brasileiro a vencer a premiação.

Na conversa, o escritor conta sobre este e os demais reconhecimentos que já conquistou em sua ainda jovem carreira, graças a seus temas interessantes e sua prosa peculiar. São eles o Prêmio São Paulo de Literatura 2016, obtido com o livro Rebentar, e o Prêmio SESC de Literatura 2012, com Réveillon e outros dias, sua obra de estreia na literatura.

Rafael Gallo nasceu em São Paulo em 1981. Além dos livros lançados, o autor tem ainda textos incluídos em diversas antologias e outros veículos, seja no Brasil ou em outros países, como Estados Unidos, França, Moçambique, Cuba e Equador.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora do programa que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro

A TV Brasil já produziu três temporadas do programa e recebeu mais de 200 convidados nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que também ganha uma versão na Rádio MEC.

A produção exibida pelo canal público às terças, às 21h30, tem horário alternativo aos sábados, às 19h30. O Trilha de Letras ainda vai ao ar nas madrugadas de terça para quarta, na telinha. Já na programação da Rádio MEC, o conteúdo é apresentado às quartas, às 23h.

