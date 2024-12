Natal tem previsão de chuvas fortes em quase todo o país

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que na véspera de Natal devem ocorrer chuvas fortes em boa parte do país. Os alertas do instituto valem principalmente para o norte do estado de São Paulo e nos litorais paulista, paranaense e norte catarinense.

Também são previstos temporais nas regiões Norte e Centro-oeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do oeste baiano e piauiense, assim como em boa parte do Maranhão.

Conforme o Inmet, a previsão de chuvas vale para toda a semana. Há acúmulos de chuva, que podem ultrapassar 80 mm na faixa compreendida entre o Amazonas, regiões Centro-oeste e Sudeste. Já nas regiões Norte, sul do Rio Grande do Sul e boa parte do Nordeste, os acúmulos são de 10 mm, sem que haja precipitações mais significativas.

As temperaturas em São Paulo devem ficar entre 18º e 27ºC hoje e entre 19º e 28ºC amanhã (25). No Rio de Janeiro devem estar nesta terça-feira (24) em 19º C e 27ºC e entre 20º C e 29ºC. Em Curitiba a mínima será de 15º C e a máxima em 24º C. Em Belo Horizonte, os indicadores estão em 19º C e 25º C, e Porto Alegre, em 17ºC e 31ºC.

Em São Paulo, o feriado de Natal deverá ter um dia parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas no fim da tarde e início da noite. Segundo o Inmet, amanhã (25), a formação de um novo canal de umidade e a aproximação de uma área de baixa pressão favorecem pancadas de chuvas mais intensas e de maior duração o centro-oeste, em cidades como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, Piracicaba e Bauru, também no nordeste, nos municípios de Campinas e regiões do Vale do Paraíba e Mogiana), assim como na região metropolitana da capital e Sorocaba.