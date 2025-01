Registros de ocorrências no Réveillon caíram no Rio de Janeiro

Registros de ocorrências relacionados ao Réveillon caíram em todo o estado do Rio, de acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil. Da noite do dia 31 de dezembro até manhã do dia 1º de janeiro foram registrados 140 casos ligados às comemorações da virada de ano.

No total, foram 81 registros de furtos (38 a menos do que na virada de 2023 para 2024, uma queda de 32%), sendo nove de furto (subtração sem ameaça) de celulares. Também foram feitos 10 registros de roubos (15 a menos do que no Réveillon anterior, uma redução de 60%), sendo apenas dois de roubo (subtração com ameaça) de celulares.

A secretaria informou que montou um esquema de segurança recorde para o Réveillon 2025, com 28 mil agentes de segurança atuando em todo o estado. Em Copacabana, principal palco da celebração, 3.300 policiais, 12% a mais do que no ano anterior, estiveram presentes para garantir a segurança. A operação contou com tecnologia de ponta, incluindo 15 drones, aeronaves e atendimento especializado. A Polícia Militar montou 19 pontos de bloqueio em vias de acesso e instalou 78 plataformas de observação.

O Corpo de Bombeiros usou tecnologia avançada para garantir a segurança do público durante o Réveillon, com destaque para os drones equipados com megafones, utilizados para orientar banhistas e reforçar mensagens sonoras de segurança. A corporação disponibilizou pela primeira vez o serviço de médicos em motos aquáticas, que permite reduzir o tempo de atendimento em emergências marítimas em até 80%.

Um dos equipamentos adquiridos para ser utilizado em grandes eventos, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, ficou estacionado na Praça do Lido. A estrutura monitora e coordena as ações de segurança no palco principal das celebrações, com o auxílio de drones de reconhecimento facial, câmeras de monitoramento e comunicação em tempo real com as forças de segurança.