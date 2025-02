Avião de pequeno porte cai na zona oeste de São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu por volta das 7h20 desta sexta-feira (7) na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, o acidente aconteceu em frente ao prédio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Em seu perfil na rede social X, a corporação informou ainda que, em razão do local do acidente, uma rodovia movimentada, muito provavelmente a aeronave caiu em cima de outros veículos que estavam na pista. Pelo menos cinco viaturas foram deslocadas para a região. Ainda não há informações sobre vítimas.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, homens do Corpo de Bombeiros já realizaram o controle das chamas no local do acidente e equipes das polícias militar, civil e técnico-científica apoiam a ocorrência.

“Nossas equipes estão empenhadas na ocorrência da queda de um avião bimotor na Avenida Marquês de São Vicente, em São Paulo”, escreveu em seu perfil no X.

* Matéria alterada para atualização.