Quatro pessoas em situação de rua são baleadas no litoral de SP

Quatro pessoas em situação de rua foram baleadas na madrugada desta segunda-feira (10) enquanto dormiam próximo a um quiosque na orla da Praia de Mongaguá, litoral sul paulista. Três foram socorridas ao Hospital Municipal de Mongaguá e não correm risco de vida, confirmou a Polícia Militar. O estado de saúde da outra vítima não foi informado pelo órgão.

O caso aconteceu próximo ao quiosque Burgman, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, por volta das 5h52. As informações preliminares indicam que o ataque foi feito por um homem que fugiu do local após os disparos.

A motivação do ataque e a identificação do autor dos disparos estão sendo investigados.

De acordo com a prefeitura de Mongaguá, uma das vítimas apresentava ferimentos na região do abdômen esquerdo e também no braço esquerdo e foi encaminhada à Unidade de Suporte Avançado (USA). Uma outra vítima sofreu ferimentos no tórax esquerdo e braço esquerdo, aparentemente superficiais, informou a administração municipal. Uma terceira vítima foi embarcada em uma Unidade de Suporte Básico (USB), antes da chegada da equipe de apoio.

A quarta vítima, informou a prefeitura, não estava no local quando da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Pronto Socorro Central do Vera Cruz. Depois foi encaminhado, como as demais vítimas, ao Hospital Regional de Itanhaém, onde passou por um procedimento de sutura no ombro. Ele já foi liberado e levado de volta a Mongaguá.