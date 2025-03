Incêndio deixa duas pessoas feridas em complexo de diversões em SP

Um incêndio na manhã desta terça-feira (4) deixou duas pessoas feridas no complexo de diversões Kangoo Park, na Marginal do Tietê, na capital paulista. As vítimas foram levadas pela Guarda Civil Metropolitana ao Pronto Socorro de Santana, com ferimentos leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início durante um procedimento de soldagem e atingiu estruturas feitas de espuma. O incêndio gerou muita fumaça e chamas, mas o fogo já foi extinto e o local está em segurança.

A ocorrência foi atendida por dez viaturas e 29 agentes do Corpo de Bombeiros.