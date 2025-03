Plataforma ajuda cidadãos a acessar dados sobre emendas parlamentares

Será lançada nesta sexta-feira (28) uma plataforma que permitirá que todos os cidadãos tenha acesso aos dados disponíveis sobre as emendas parlamentares desde 2015. A iniciativa tem o objetivo de permitir que qualquer pessoa consiga analisar os dados e fiscalizar a aplicação das verbas, o que até então era restrito a especialistas e organizações. Criada pelo engenheiro de computação Bruno Bondarovsky, em parceria com a PUC do Rio de Janeiro, a Central das Emendas permite filtrar as emendas por autor, tipo, partido, estado, beneficiário, temática e período.

Instituídas pela Constituição de 1988 como uma forma de o Congresso Nacional participar da distribuição dos recursos do Orçamento, as emendas parlamentares viraram uma caixa-preta ao longo dos anos. Segundo os criadores, é difícil saber quanto um deputado federal ou senador destina a determinada cidade ou estado, assim como os projetos beneficiados. Os dados estão espalhados por várias fontes, e muitas vezes desatualizados. A equipe ainda pretende agregar novas funcionalidades à plataforma, como a geração de relatórios com o uso de Inteligência Artificial para interpretar os dados selecionados.

“A Central das Emendas é um esforço de tecnologia e articulação que pode mudar a forma como a sociedade brasileira se relaciona com desafios públicos espinhosos, como a distribuição e a execução do orçamento federal. A plataforma não apenas complementa as iniciativas de transparência e controle existentes, mas amplia a capacidade de fiscalização e mobilização da sociedade civil”, diz Bondarovsky. O engenheiro também trabalhou como gestor público nas prefeituras do Rio de Janeiro e de Mesquita e foi diretor de Programas na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

A plataforma reúne dados abertos da transparência do Governo, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além de agregar informações do IBGE sobre a população de cidades e estados, permitindo o cruzamento de dados e conclusões sobre a aplicação do dinheiro público.

“Investir nesse tipo de solução vai contribuir para a melhor aplicação desses mais de R$ 50 bilhões destinados todos os anos às emendas parlamentares. E também pode abrir caminhos para debates estruturais urgentes sobre o papel dos poderes da República, o equilíbrio fiscal, a efetividade das políticas públicas e o combate à corrupção”, disse Bondarovsky.

A Central das Emendas contou com um financiamento concedido pela Embaixada e pelos Consulados dos Estados Unidos no Brasil para ex-participantes de programas de intercâmbio. O projeto de Bruno foi um dos aprovados na seleção para a categoria “Fortalecimento da democracia e dos direitos humanos”.

O projeto será apresentado durante o Seminário de Pesquisa sobre Emendas Parlamentares do Insper, a partir das 13h, na Rua Uberabinha, s/n, Vila Olímpia (Auditório Steffi e Max Perlman - Térreo - Prédio Claudio Haddad).