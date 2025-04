Arroz produzido por quilombolas abastece cozinha solidária em Sergipe

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) entregou nesta quinta-feira (24) 53 toneladas de arroz agroecológico destinado a ações de alimentação gratuita para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, em São Cristóvão, na região metropolitana de Aracaju, em Sergipe.

O grão é produzido por famílias quilombolas e da agricultura familiar do estado, por meio do Programa Arroz da Gente, que é coordenado pela Conab.

Segundo a Conab, foram destinados R$ 870 mil para aquisição do alimento. O arroz, longo fino tipo 1, foi entregue para a Cozinha Solidária Danielle Bispo, que distribui gratuitamente para a população do município há três anos. O espaço é uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

A companhia informou ainda que essa foi a maior entrega do Arroz da Gente, programa do governo federal voltado para ampliar e diversificar a produção de arroz no país, com foco em povos e comunidades tradicionais, indígenas, assentamentos da reforma agrária e agricultura familiar. No final do ano passado, a Conab entregou 32 toneladas para o Programa Bahia Sem Fome.

Quilombolas

Das 53 toneladas entregues nesta quinta-feira, 35 toneladas foram produzidas por 47 famílias quilombolas, da Comunidade Tradicional de Resina, localizada no município de Brejo Grande, em Sergipe.

Famílias da agricultura familiar, vinculadas à Associação dos Pequenos Agricultores do Estado de Sergipe (Apaese), situada no município de Monte Alegre de Sergipe, produziram as outras 18 toneladas de arroz.

A companhia informou ainda que apoia a comercialização de um total de 128 toneladas de arroz produzidas pela Apaese e pela Comunidade Tradicional de Resina. O alimento adquirido por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é destinado ao atendimento de 31 organizações que atuam no atendimento a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Programa Cozinha Solidária

No total, serão investidos R$ 11 milhões no programa Arroz da Gente, voltado para atender 40 mil famílias, em 257 municípios e 16 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima.

A meta, segundo a Conab, é aumentar a produção de arroz nos 16 estados levantados, que atualmente é de 8 mil toneladas, para 50 mil toneladas de arroz.

Atualmente, o Programa Cozinha Solidária conta com 892 cozinhas solidárias habilitadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em todo o país. Além do apoio ao funcionamento das unidades, são oferecidas refeições às populações em vulnerabilidade social, insegurança alimentar, além da formação de colaboradores.