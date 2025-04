Marginal Tietê permanece interditada devido a buraco na pista central

A pista central da Marginal Tietê, no sentido Castello Branco, na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes continua totalmente interditada, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O bloqueio é devido a um enorme buraco na pista no trecho sob responsabilidade da concessionária AutoBAn. O solapamento está cerca de 400 metros antes da Ponte Atílio Fontana, no acesso da pista local para a central.

“Os motoristas devem seguir pelas pistas local e expressa. Os agentes da CET estão auxiliando na fluidez do trânsito na área”, diz a CET.

Já a Sabesp explicou que está analisando as possíveis causas do buraco e que trabalha para reparar a tampa do poço de visita, que está a 8 metros de profundidade. Esse é um ponto de acesso utilizado para inspeções e limpeza da tubulação.

“A empresa esclarece que a tubulação da rede de esgoto não foi afetada. Neste momento, a prioridade da empresa é reparar o local. O serviço será concluído em cerca de três dias. A Companhia pede desculpas pelos transtornos”, afirma a companhia por meio de nota.