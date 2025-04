Cristianismo se afasta da mensagem de Jesus, diz pastor Ed René Kivitz

Mestre em ciências da religião e pastor da Igreja Batista de Água Branca, Ed René Kivitz afirmou que a fé cristã tem sido historicamente distanciada da mensagem original de Jesus. Durante entrevista ao jornalista Leandro Demori no programa DR com Demori, da TV Brasil, o teólogo criticou o fundamentalismo religioso e defendeu uma leitura atualizada da Bíblia que leve em conta os desafios do presente.

Ed René Kivitz é considerado um dos nomes mais provocadores da teologia brasileira. Questionado sobre como Jesus seria visto nos dias de hoje, Kivitz respondeu que ele estaria longe das estruturas de poder da sociedade.

“Jesus seria um cara marginal, periférico, excluído, e um confrontador da estrutura de poder da sua época. Ele não era benquisto pelo rei, ele não era benquisto pela classe religiosa, ele era benquisto pelo povo”, disse Kivitz.

O pastor faz uma leitura do cristianismo ao longo do tempo e de como a fé e as igrejas foram mudando desde o Império Romano.

Kivitz também criticou o uso literal da Bíblia para justificar comportamentos contemporâneos. “A Bíblia não faz sentido lida e interpretada literalmente”, afirmou. “Jesus diz assim: ‘Se o seu olho faz você pecar, arranca o olho’. Eu não conheço nenhum cristão, nem Papa, que arranca o olho.” Segundo o pastor, muitos preceitos bíblicos tinham objetivos sanitários ou civis, e não podem ser aplicados de forma anacrônica.

Ao defender a necessidade de atualizar a leitura do texto sagrado, Kivitz citou exemplos como a legislação que obrigava mulheres estupradas a se casarem com os agressores, ou o apedrejamento de adúlteros. “Não dá para você ler o que a Bíblia tem de regulação ética e transpor para cá”, disse. “Eu não vou corrigir Deus, eu vou atualizar a Bíblia no sentido de perceber o que ela dizia para aquele mundo e o que ela diz para o mundo de hoje.”

Para Kivitz, há um abismo entre o evangelho de Jesus — centrado em amor, solidariedade e justiça — e o cristianismo institucionalizado, que se aproximou do poder.

“O evangelho é boa notícia anunciada aos pobres. A religião e o cristianismo poderoso têm um Estado, um exército, são ricos e influentes”, disse.

O DR com Demori também está disponível no Youtube e no aplicativo TV Brasil Play. O programa também é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil.

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, a cantora Zélia Duncan, a atriz Denise Fraga e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.