Polícia faz operação para prender envolvidos na morte de torcedor

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), faz hoje (1º) uma nova operação contra membros de uma torcida organizada envolvida no ataque a torcedores do Cruzeiro no dia 27 de outubro de 2024. Na ocasião, um torcedor do Cruzeiro morreu e outros 15 ficaram feridos.

Segundo a Secretaria de Segurança, pelo menos 64 policiais civis estão nas ruas para cumprir dez mandados de prisão, sendo nove temporários e um preventivo. A operação foi batizada de Aguatto 2, que significa emboscada em italiano.

Mandados de prisão

Além dos mandados de prisão, a polícia também está executando 12 ordens judiciais de busca e apreensão. Nesta manhã, seis torcedores teriam sido presos na operação. Mas a SSP não confirmou as prisões e informou que divulgará as informações ao fim da operação.

A emboscada dos torcedores do Palmeiras contra os do Cruzeiro aconteceu na rodovia Fernão Dias, no município de Mairiporã. Além da morte de um torcedor do Cruzeiro, outras pessoas foram feridas. Um ônibus (foto) foi incendiado. A partir daí, no decorrer das investigações 17 pessoas foram presas.