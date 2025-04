Polícia Federal combate fraudes em licitação no estado do Rio

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quarta-feira (16), dez mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em fraudes em licitações e em lavagem e dinheiro. Os alvos da operação Teatro Invisível II também são suspeitos de obstrução de justiça e caixa dois eleitoral.

A ação é um desdobramento da operação Teatro Invisível, deflagrada em 12 de setembro do ano passado, que buscou desarticular organização criminosa que propagava informações falsas contra determinados candidatos nas eleições do ano passado, em mais de dez municípios do estado do Rio.

Segundo a PF, as investigações mostraram que proprietários de empresas são suspeitos de envolvimento em fraudes em licitações em quatro municípios: Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba e São João de Meriti. Além disso, a PF constatou que o grupo usou recursos não declarados à Justiça Eleitoral para favorecer candidatos políticos nas eleições municipais de 2024.

Provas destruídas

As investigações revelaram, ainda, que o grupo promoveu a destruição de provas, guardadas principalmente em meios digitais, que poderiam incriminar seus integrantes. Também há, segundo a PF, provas contundentes de lavagem de dinheiro, por meio de contas de passagem, uso de dinheiro em espécie e aquisições de bens de alto valor.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio das contas dos investigados, em valores que chegam a R$ 3,5 bilhões, além da suspensão das atividades econômicas de oito empresas.

Os mandados estão sendo cumpridos em endereços ligados aos investigados em Cabo Frio, Itaguaí, Mangaratiba e Rio de Janeiro, além de Juiz de Fora (MG).