Sem Censura recebe Fernando Haddad nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (16), o programa Sem Censura, da TV Brasil, recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No bate-papo, comandado por Cissa Guimarães, ele deve comentar sobre ações do governo, como a proposta de aumento de isenção no Imposto de Renda. O programa vai ao ar a partir das 16h.

Os outros convidados que irão compor a bancada do programa serão o compositor e pianista Francis Hime, um dos principais autores da bossa nova, e o psiquiatra Higor Caldato, que vai falar sobre o benefício da convivência com animais para a saúde física e mental.

O Sem Censura anima as tardes do público, de segunda a sexta, das 16h às 18h, na TV Brasil. Com quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo dos dias, o programa recebe artistas, músicos, jornalistas, sociólogos, psicólogos, sempre debatendo temas do momento. Às sextas, o programa tem uma apresentação musical especial. Nesta temporada, o programa celebra 40 anos no ar.

O Sem Censura tem exibição simultânea pelo YouTube da emissora e pelo aplicativo TV Brasil Play. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

40 anos de história

O Sem Censura faz parte da programação da TV Brasil desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TV Educativa do Rio de Janeiro, com Tetê Muniz como apresentadora. A produção ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle na bancada, que apresentou o programa de 1996 a 2016. A atração promovia debates sobre temas variados e era diária, passando a ser semanal em 2021. O programa voltou a ser diário em 2024, com Cissa Guimarães como titular.