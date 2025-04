Traficantes sequestram sete ônibus e usam como barricadas no Rio

Traficantes sequestraram pelo menos sete ônibus em dois pontos diferentes do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (10). Os veículos foram atravessados em vias da cidade e usados como barricadas, como resposta às operações da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, altura do bairro da Pavuna, e no Complexo da Maré, ambos na zona norte da capital fluminense.

Segundo a PM, os confrontos no Chapadão terminaram com dois suspeitos feridos e encaminhados para Hospital Estadual Carlos Chagas. Um terceiro suspeito foi preso e dois fuzis foram apreendidos. A ocorrência está sob responsabilidade da 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna), e o policiamento está reforçado na região. A PM não deu informações sobre a situação no Complexo da Maré.

A Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus do município do Rio de Janeiro, informou que seis veículos foram sequestrados e usados para barricadas na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira e Rua Alcobaça, na Pavuna e em Anchieta. O sequestro do sétimo ônibus ocorreu na Linha Amarela, via expressa que liga a zona norte e a zona oeste.

O sindicato também disse que 11 linhas de ônibus que passam pela Pavuna estão com a operação prejudicadas. E que todas as linhas que passam pela Linha Amarela foram impactadas. Em 2025, o cálculo é de 49 coletivos sequestrados.

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro anunciou que oito unidades escolares foram afetadas pelas operações policiais no Complexo do Chapadão. Na Maré, foram 42 unidades escolares com funcionamento prejudicado.

Já a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou quatro unidades de saúde afetadas na região da Maré, entre clínicas da família e centros municipais, que tiveram o funcionamento suspenso no período da manhã.