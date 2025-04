Vazamento de água em tubulação da Vale mobiliza Brumadinho

Um vazamento de água alarmou moradores de Brumadinho, em Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (28), mobilizando o Corpo de Bombeiros e servidores da prefeitura. Pessoas que passavam perto do local da ocorrência pensaram que uma adutora tinha se rompido e acionaram as autoridades locais, mas, segundo a mineradora Vale, o problema foi causado por um vazamento no sistema de aspersão usado para borrifar água em uma via não pavimentada e, assim, minimizar a suspensão de poeira na estrada.

“Não houve rompimento de nenhuma adutora”, garantiu a mineradora, em nota. Segundo a companhia, o vazamento na tubulação de sua responsabilidade ocorreu por volta das 9 horas e causou o acúmulo de água em um trecho da Estrada Alberto Flores.

A via liga o centro de Brumadinho à mina Córrego do Feijão – a mesma onde, em janeiro de 2019, três barragens se romperam, liberando milhões de toneladas de lama e rejeitos que mataram 272 pessoas e causaram um dos maiores desastres socioambientais já registrados no Brasil, atingindo ao menos 26 cidades.

Problema solucionado

Até a publicação desta matéria, a Vale não tinha informado o volume d´água que escoou de seu sistema de aspersão, mas garantiu que o vazamento, suficiente para interromper o tráfego de veículos, já tinha sido solucionado e que funcionários estavam limpando os bueiros da área atingida para permitir o escoamento da água. “Não há nenhum tipo de risco para as comunidades próximas”, garantiu a Vale.

Também em nota, a prefeitura de Brumadinho informou que servidores do Serviço de Transporte e Trânsito (Setransb) foram deslocados para o local para auxiliar os motoristas. Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e policiais ambientais vão apurar se o vazamento causou algum dano ambiental, bem como as causas do vazamento.

“As autoridades seguem em monitoramento da situação e aguardam a confirmação de informações técnicas por parte dos órgãos competentes”, acrescentou a prefeitura, assegurando que o vazamento não oferece risco a moradores ou residências.