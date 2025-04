Visita do papa ao Brasil reuniu 3,7 milhões de pessoas no Rio em 2013

O papa Francisco, nascido na Argentina, manteve uma relação de proximidade com o Brasil. Em julho de 2013, a primeira viagem apostólica de Francisco foi ao Brasil. Ele veio ao país por ocasião da 28ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o primeiro evento do tipo em um país de língua portuguesa e o segundo na América do Sul. O evento foi realizado no Rio de Janeiro.

Além disso, durante o seu papado, foram muitas referências ao país com mais fiéis católicos no mundo, como o dia em que ele disse, brincando, que “Deus é brasileiro”.

Jorge Mario Bergoglio morreu na madrugada de segunda-feira (21), vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e por insuficiência cardíaca. Ele tinha 88 anos e ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos.

Visita como cardeal

Seis anos antes de ser eleito papa, em maio de 2007, Bergoglio esteve na cidade de Aparecida, São Paulo, para a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Ele era cardeal arcebispo de Buenos Aires à época.

O encontro dos bispos latino-americanos, convocado pelo papa João Paulo II, debateu diferentes temas. Entre eles, a situação da Amazônia e das populações originárias e afro-americanas, além de questões de gênero. Bergoglio foi responsável por liderar a escrita do documento final.

Jornada Mundial da Juventude



Em 2013, já como papa, dias antes de desembarcar no Rio, Francisco esteve novamente em Aparecida, onde visitou a basílica. Depois seguiu para o Rio, onde visitou o Hospital São Francisco de Assis, na Providência de Deus, na zona norte.

Também esteve na comunidade de Varginha, na favela de Manguinhos, onde destacou a acolhida dos brasileiros.

“Desde o primeiro instante em que toquei as terras brasileiras e também aqui junto de vocês eu me sinto acolhido. E é importante saber acolher; é algo mais bonito que qualquer enfeite ou decoração”, disse o papa.

A JMJ teve como palco principal a praia de Copacabana. Dados oficiais estimaram um público de 3,7 milhões de pessoas durante a Missa de Envio no último dia do evento, 28 de julho.

Antes de voltar para o Vaticano, Francisco brincou sobre as rivalidades entre o Brasil e a Argentina. Disse que “quanto à rivalidade, creio que já está totalmente superada. Porque negociamos bem. O papa é argentino e Deus é brasileiro”.



Veja galeria de fotos